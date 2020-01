Sabrina Cournoyer de Salut, Bonjour! nous présente ENFIN son amoureux!

On la savait en amour, mais on ne connaissait pas l'identité de l'élu de son coeur... C'est maintenant chose du passé!

La belle animatrice de Salut, Bonjour! a profité des festivités du Nouvel An pour nous présenter celui qui partage sa vie depuis quelques mois déjà! C'est en plein voyage au Nicaragua que Sabrina Cournoyer a décidé de nous faire les présentations officielles avec son nouvel homme, le beau Francois Richard.

«Si, en janvier dernier, on m’avait dit que je terminerais l’année 2019 au Nicaragua, entre deux volcans sur une île, avec un amoureux encore plus merveilleux que tout ce que j’ai pu imaginer de toute ma vie, j’pense que j’aurais souri, mais je n’y aurais pas cru, vraiment.



Y’a un an, j’étais loin d’être rendue là dans ma vie, mais surtout par rapport à moi-même.



En 2019, mon activité principale aura été de travailler sur moi. De méditer pour comprendre mes angoisses, de prendre le temps d’accueillir mes émotions pour trouver ce qui me bloquait, d’essayer de saisir tous les moyens d’auto-sabotage que j’avais subtilement développés pour me protéger dans la vie.



En 2019, j’ai appris à me connaître. À m’apprivoiser. Et surtout, à m’aimer.



J’ai appris à être complète seule. Et ça, c’est vraiment la plus belle chose que j’ai acquise.



Parce que quand t’es complète seule, tu ne rencontres pas quelqu’un en espérant que cette personne comble le vide qui t’habite. Mais tu rencontres plutôt quelqu’un qui t’apporte plus.

Plus de beau.

Plus de magie.

Plus d’amour.



Mon grand plus, c’est ce grand humain là. J’peux même pas décrire comment mon coeur se sent avec lui. C’est immense. Bien plus grand que n’importe quel mot.



Alors pour 2020, je vous souhaite d’être complets seuls. Et le reste viendra.

Un grand humain se faufilera éventuellement dans votre vie pour y déposer du très beau. Croyez-moi!», a-t-elle dévoilé via Instagram.





Tous nos voeux de bonheur aux amoureux! Vous êtes troooop cute ensemble!



Instagram de Sabrina



On se rappelle que la dernière relation de Sabrina avec une personnalité connue remonte à 2017 alors qu'elle sortait avec le chroniqueur sportif de Salut, Bonjour Week-end, Charles-Antoine Sinotte.



