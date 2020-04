Salut Bonjour : un commentaire de Gino Chouinard fait réagir

Gino Chouinard s'est entretenu ce mercredi à Salut Bonjour avec Nicolas Prévost, le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement (FDQE).



Lors de leur échange, le populaire animateur a sursauté en apprenant que ce dernier avait besoin d'un délai «d'au moins» un mois pour se préparer à la réouverture des écoles. Sa réaction a fait réagir plusieurs téléspectateurs qui n'étaient pas d'accord avec lui.



Après avoir reçu plusieurs messages sur les réseaux sociaux, Gino Chouinard a tenu à expliquer sa façon de voir les choses pour ceux qui auraient peut-être mal interprété ses propos.



Voici son message :



«Un petit message de ma propre initiative.

Mieux vaut bien se comprendre🤷‍♂️😊🌈 (Lisez au complet si vous souhaitez commenter et SVP évitez que cette publication devienne un lieu de joutes verbales déplacées)

J’ai une totale admiration envers les enseignants dévoués et le personnel de soutien qui gravite autour de nos enfants dans les écoles.

Nos enfants deviennent ce que vous leur montrez. Bravo. 👍

En plus, vous méritez de meilleurs conditions de travail. On le sait tous.

Ceci dit, ce matin à Salut Bonjour, j’ai sursauté en entendant M. Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d’établissements d'enseignement (FQDE) nous affirmer avoir besoin d’un délai « d’au moins » un mois pour se préparer à la réouverture des écoles (si c’était nécessaire.)

«1 mois pour se préparer ?»

«Rien n’est encore amorcé comme discussion ? »

J’ai « resursauté»🙄😊

Comprenez-moi bien, je ne souhaite pas que mes enfants retournent en classe maintenant, nous sommes trop bien ensemble à tous les jours à la maison.

Je comprends tous les enjeux de proximité, de contamination possible, de transport scolaire, de réaménagement des classes, etc. etc.

Mais quand le reste du Québec et du Canada arrive à « se revirer sur un dix cents» avec une capacité d’adaptation et de leadership extraordinaire, c’est illogique de penser que les écoles ont besoin d’un mois !

Voyons donc!

C’est rare que je reçoive autant de messages suite à un commentaire fait en ondes pendant Salut Bonjour...

Oui, ce matin j’ai été un peu «râpeux» et arrogant avec mon intervenant, mais j’ai parlé comme un citoyen dépassé par cette approche passive.

J’ai reçu quelques dizaines de messages qui désapprouvaient mes propos. (et un message à répétition qui semblait venir du même groupe de travailleurs qui s’étaient passé le mot pour m’écrire et qui n’avait sûrement pas vu l’entrevue)

Sachez que j’ai lu le double de messages positifs. Des messages qui saluaient mon intervention ( un peu raide, j’en conviens) et des messages de gens qui se ralliaient à mes interrogations...( dont des directeurs d’école )

J’ai aussi eu des invitations pour des cours de yoga et pour une marche en forêt pour me calmer.... mais ça c’est un autre dossier. 😂👍😂»





Le premier ministre Legault a indiqué qu'il ne rouvrirait les écoles qu'avec l'accord d'Horacio Arruda, le directeur de santé publique. Pour l'instant, aucune date officielle n'a encore été fixée.



