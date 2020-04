Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk animeront le Bal MAMMOUTH

Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk croiseront à nouveau le fer!

Eh oui, le duo de feu unira ses forces à nouveau afin d'animer le tout premier Bal MAMMOUTH: le 19 juin prochain, à Télé-Québec, Sarah-Jeanne et Pier-Luc souligneront la fin du secondaire de tous les finissants du Québec dans un grand rassemblement virtuel!





En effet, puisque le gouvernement du Québec a annoncé hier que les écoles secondaires demeureront fermées jusqu’à l’automne prochain, des milliers d’étudiants du secondaire se retrouvent ainsi privés de leur bal de fin d'études!

Évidemment, Sarah-Jeanne et Pier-Luc s’entoureront d’artistes aimés des jeunes et le Bal MAMMOUTH mettra en lumière le parcours et les beaux moments des élèves de 5e secondaire de 2020.





Les personnalités qui prendront part au Bal MAMMOUTH seront dévoilées prochainement! D'ici là, vous pouvez déjà aller leur faire des suggestions d'humoristes, chanteurs, danseurs, politiciens, sportifs, etc., que vous aimeriez voir à l'événement!



