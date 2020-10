Saskia Thuot partage une adorable photo avec son amoureux

Saskia Thuot file le parfait amour!

Très discrète sur ses amours, la belle animatrice a laissé filtrer une parcelle de bonheur via Instagram aujourd'hui! Eh oui, collée sur sa tendre moitié Dominick, elle nous dévoile une adorable photo en compagnie de son homme.

«Rien de plus réconfortant qu’une épaule amoureuse ❤️», partage-t-elle sur Instagram.





En 2018, Cupidon a tiré ses flèches et l'amour a fait son oeuvre entre Saskia et Dominick, qui n'évolue pas dans le milieu du showbiz! C'est lors d'un voyage sous le soleil en Floride que l'animatrice nous avait dévoilé une toute première photo de son nouveau chum.

«L'automne dernier, j'ai mis ma photo et mon âge sur un site, mais sans plus. Pas de description. J'ai eu la chance de rencontrer Dominick. Oui, c'est possible de rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux ou par le biais d'applications de rencontres. Nous nous sommes rapidement parlés, car j'ai appris à passer à cette étape dans les meilleurs délais. Si ça clique, on se voit: on va prendre un café ou un verre. On sait rapidement si la personne nous plaît ou non. Nous nous sommes vus et revus par la suite. Depuis ce temps, on a passé pleins de bons moments ensemble; on est même partis en voyage, et ça fonctionne bien. C'est simple et agréable.(...) Il ne me connaissait pas beaucoup et c'est parfait ainsi. Ça va bien entre nous. C'est doux et tranquille, un jour à la fois. Nous avons beaucoup de plaisir!», racontait-elle en entrevue l'an dernier.

«Je me rends compte qu'on entre tous dans une relation avec son bagage. C'est tellement important de communiquer. Dans bien des domaines de ma vie, je ressens de grandes insécurités. Ça fait partie de moi. Même si je prends de la place, à l'intérieur de moi, il y a une femme qui a des craintes, des inquiétudes, des incertitudes. Je vis ça en amour aussi. Et il y a le défi de mélanger nos vies. Lorsque j'étais célibataire, j'avais fait une liste de ce que je recherchais chez un homme. Avec lui, je me suis mise à cocher plein de cases...», ajoutait la belle.

Deux ans plus tard, les amoureux filent le parfait bonheur!

«Il a deux grands adolescents. Nos enfants se sont rencontrés et tout va bien, mais nous avons chacun nos vies. Nous y allons tout en douceur. En vieillissant, j'ai une relation amoureuse nettement plus réfléchie. Nous sommes bien ensemble et nous apprécions nos moments à deux. Lorsque je ne le vois pas, j'ai hâte de le voir.»

On souhaite bien du bonheur aux amoureux!





Pssst! Parlant amour, Katherine Levac a dévoilé hier une toute première photo en compagnie de sa nouvelle amoureuse! Pénélope McQuade a aussi révélé qu'elle était en amour!



