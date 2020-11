Saskia Thuot reçoit des messages sur son poids à « tous les jours »

Saskia Thuot s'est vidé le coeur, cette semaine en entrevue!

L'animatrice en a marre de recevoir des commentaires sur son poids ou son physique.

Ce type de messages, qu'ils soient bien ou mal intentionnés, Saskia Thuot en reçoit chaque jour. Ces inconnus prennent le temps de lui écrire ou de faire des commentaires sur son poids, peu importe le contexte. Évidemment, ces remarques constantes sont blessantes pour l'animatrice.

Voici ce qu'a déclaré Saskia Thuot à ce sujet en entrevue avec le Journal de Montréal :

« [Des commentaires sur mon apparence physique] j'en reçois encore tous les jours. Oui, les choses ont évolué, car on en parle beaucoup plus et la diversité corporelle fait partie de plus en plus des médias. Mais il y en a encore qui, spontanément, vont commenter mon apparence physique. C’est inné. Je leur réponds systématiquement et je ne me gêne pas pour les ramasser. Il faut se positionner. Je ne laisse plus rien passer! Je n’ai aucun, aucun respect pour ça. J’ai 47 ans. Je sais que je suis une belle femme. Mais je réalise à quel point ça peut briser des vies. [...] C’est un grand combat et j’espère qu’on va arriver à faire quelque chose. »

Saskia Thuot a conclu en disant qu'elle utilise sa tribune pour tenter de faire réfléchir les gens sur la diversité corporelle.

Une grande femme aussi authentique qu'inspirante!

