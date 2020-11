Serge Fiori d'Harmonium : une rare visite sur un plateau à La Semaine des 4 Julie!

Le jeudi 3 décembre, Julie Snyder recevra des invités de marque à La semaine des 4 Julie, alors que l’album double Harmonium symphonique - Histoires sans paroles y sera lancé!



Pour l’occasion, Serge Fiori, Simon Leclerc et l’Orchestre symphonique de Montréal vous réservent toute une émission!



L'album instrumental Histoires sans paroles est le premier projet symphonique issu de l’univers d’Harmonium et réunira l’œuvre intégrale de la formation adaptée par Simon Leclerc et interprétée par l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), sous sa direction.





Julie Snyder s’entretiendra avec Serge Fiori, auteur-compositeur principal et leader du groupe Harmonium, et avec l’arrangeur Simon Leclerc.



« L’œuvre d’Harmonium fait partie du patrimoine culturel de notre pays. C’est un grand honneur pour toute l’équipe de La semaine des 4 Julie de pouvoir présenter ce grandiose projet symphonique au public québécois. Merci à Serge Fiori, à l’Orchestre symphonique de Montréal, à Simon Leclerc et à Nicolas Lemieux pour leur précieuse collaboration à l’élaboration de ce moment télévisuel unique qui se déroulera dans le cadre de la 100e émission de La semaine des 4 Julie. », confie la populaire animatrice dans un communiqué.



Lors de cette émission, La semaine des 4 Julie vous transportera à la Maison symphonique où l’OSM, dirigé par Simon Leclerc, et le Chœur des Jeunes de Laval, dirigé par Philippe Ostiguy, interpréteront la pièce Harmonium de même que des extraits d’Un musicien parmi tant d’autres et d’Histoires sans paroles, avec la participation de Luce Dufault. Ça promet!



Ne manquez pas La Semaine des 4 Julie, du lundi au jeudi dès 21h sur Noovo!



