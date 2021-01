Simon Boulerice ému par la surprise de son conjoint à En direct du jour de l'An

Le sourire et la joie contagieuse de Simon Boulerice ont marqué un bon nombre de téléspectateurs lors de son passage à En direct de l'univers, en 2020!



Lors de l'émission spéciale En direct du jour de l'An, le 31 décembre dernier, Simon brillait parmi l'impressionnante liste d'invités qui a défilé lors de la soirée plus que colorée (dont Mélissa Bédard, qui était à ses côtés)!



L'un des moments forts de la soirée fut assurément lorsque le conjoint du sympathique auteur, Philippe Lapointe, a fait une apparition-surprise sur le plateau de tournage, habillé en panda et portant une pancarte «J' ❤ Simon»... Un formidable clin d'oeil au dernier livre de Simon Boulerice, Pleurer au fond des mascottes!

«Moment qui sera indélébile ❤️ @endirectdelunivers #panda #mascotte», dévoile Simon via Instagram, encore ému par ce moment invraisemblable et magnifique!



En mai dernier, Simon confiait filer le parfait amour avec son conjoint, et ce, depuis deux années déjà!

Même si le copain de Simon est ingénieur, l'auteur et lui forment un couple uni et soudé. Pour l'instant, les amoureux sont heureux dans le présent et ne pensent pas tellement à un mariage futur ou à avoir des enfants.

Également comédien et metteur en scène, Simon Boulerice compte parmi les écrivains les plus prolifiques de sa génération. Jeanne Moreau a le sourire à l’envers fait partie de la sélection The White Ravens 2014 de la Bibliothèque internationale pour la jeunesse et lui a valu d’être finaliste du Prix Jeunesse des libraires du Québec. On le connaît d'ailleurs aussi pour ses romans Les Jérémiades, Javotte et L'enfant mascara.



