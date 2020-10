Simon Morin en vedette dans le nouveau suspense psychologique de Josélito Michaud

Josélito Michaud nous mijote une toute nouvelle série originale bouleversante!









Le chaos raconte l’histoire de plusieurs jeunes adultes et de leur entourage, dont la vie change dramatiquement lorsqu’une tragédie survient pendant un concert de l’artiste INVO, joué par le chanteur Simon Morin (qu'on a pu découvrir à Star Académie, La Voix et The Voice en France). Avec toute la vie devant eux, les jeunes assistent avec une certaine part d’innocence au concert unique de leur idole, qui revient tout juste d’une tournée mondiale triomphale afin d’offrir une dernière performance à l’Impérial dans sa ville natale, Montréal.

«Depuis des années, je suis admiratif du talent exceptionnel de Simon en tant qu’interprète. Il possède un indéniable charisme et une façon bien singulière de s’emparer des chansons. On a voulu lui confier le rôle d’INVO parce que Simon a l’étoffe pour le faire. Il a passé une audition et il s’est révélé doué aussi pour le jeu. Il sera en mesure d’apporter toutes les nuances à ce personnage complexe qu’est INVO», précise Josélito Michaud.

Ce suspense psychologique en dix épisodes sera réalisé par Stéphan Beaudoin. Les textes sont de Geneviève Simard, Gabriel Sabourin et Pascale Renaud-Hébert. Daniel Bélanger signe les chansons et Yves Aucoin la conception visuelle. On pourra découvrir la série sur Club illico en 2021!





Le plus récent clip de Simon Morin, Les pieds dans le vide, tiré de l’album Ébène a été visionné à plus de 50 000 reprises en moins d’un mois.



