Sonia Benezra nous offre des entrevues captivantes avec des aînés célèbres!

Sonia Benezra recevra des aînés adorés du public à son émission Benezra reçoit...!

Présenté sur la webtélé pour les personnes âgées CREA TV, ce talk-show nous permettra d'en apprendre davantage sur le parcours remarquable de plusieurs personnalités québécoises.

Au fil des épisodes, Sonia Benezra s'entretiendra avec Patrick Norman, Janette Bertrand, Louise Portal, Lise Watier et Jean-Pierre Coallier.

Benezra reçoit… / CREA TV

Le premier épisode de Benezra reçoit... avec Patrick Norman est d'ailleurs disponible dès maintenant sur le site officiel de l'émission : macreatv.com/emission/benezra-recoit

Suite à l'enregistrement de l'entrevue, Patrick Norman avoir passé un moment merveilleux en studio :

« Quelle merveilleuse entrevue, une des plus touchantes de ma carrière, un moment que je garderai à tout jamais dans ma mémoire. Vous avez su nous surprendre et nous faire du bien! »

Le prochain épisode, présenté le 20 novembre, mettra en lumière la carrière et la vie de Louise Portal.

Benezra reçoit… / CREA TV

La grande Janette Bertrand sera quant à elle de passage à l'émission le 27 novembre prochain.

Sonia Benezra s'entretiendra avec Lise Watier le 4 décembre et la saison se terminera le 11 décembre avec une entrevue de fond avec l'animateur Jean-Pierre Coallier.

Dans un communiqué émis aujourd'hui par CREA TV, on explique la mission de la webtélé et de Benezra reçoit... :

« Notre but au départ était d’aider, de divertir, de répandre du bonheur et de laisser la place aux aînés. Au-delà de la programmation variée et de qualité, nous avons la chance de vivre des moments de grandes émotions. Je pense que les gens reconnaissent et apprécient cela. C’est un honneur de recevoir de tels invités de marque ; une rencontre entre eux et Sonia Benezra, pouvons-nous vraiment demander mieux? »

Tous les épisodes sont disponibles en rattrapage sur le web immédiatement après la diffusion et ce, tout à fait gratuitement.

Vous aimerez aussi: