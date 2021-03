Sophie Lorain réalisera la nouvelle série Un lien familial!

Sophie Lorain réalisera la nouvelle comédie dramatique Un lien familial!

Cette série est une adaptation du roman best-seller du même nom de Nadine Bismuth.

On nous plongera dans l'univers d'une designer d'intérieur, dont le couple menace de s'effrondre, qui fait la connaissance d'un beau père célibataire.

Un lien familial mettra en vedette Rachel Graton, Maxime Allard, Pierre-Yves Cardinal, Geneviève Rochette, Nathalie Doummar, Virginie Ranger-Beauregard, Chantal Fontaine, Noémie O’Farrell, Maxime De Cotret et Ted Pluviose.

Radio-Canada

Voici le synopsis officiel de la série réalisée par Sophie Lorain :

Rien ne prédisposait les chemins de Magalie (Rachel Graton) et de Guillaume (Maxime Allard) à se croiser. Mais c’est ce qui se produit pourtant lorsque Monique (Chantal Fontaine) et André, la mère de Magalie et le père de Guillaume, nouveaux tourtereaux babyboomers, organisent un souper familial où ils convient chacun leur progéniture. Dès ce premier soir, Guillaume éprouve un coup de foudre pour Magalie ; éteint depuis des années, il se sent revivre au contact de cette « demi-sœur » inopinée. Il sait que Magalie est en couple, mais tant pis! Il veut tellement la revoir qu’il lui confie le projet fou de rénover la cuisine de son bungalow de banlieue, sans regarder à la dépense… Une relation aussi ambiguë que sincère s’établit entre eux, mais Magalie, qui vit dans le déni de sa relation avec Mathieu (Pierre-Yves Cardinal) qui bat de l’aile depuis si longtemps, sera-t-elle prête à en sortir pour accepter l’amour de Guillaume ?

La comédie dramatique est produite par Sophie Lorain et son conjoint, Alexis Durand-Brault, pour Les Productions ALSO.

Le tournage se mettra en branle le 30 mars prochain. On pourra voir Un lien familial sur l'Extra d'ICI Tou.tv pendant la saison 2021-2022.

Vous aimerez aussi: