Sortez-moi de moi : voyez la première bande-annonce avec Sophie Lorain!

Crave dévoile aujourd’hui les premières images de Sortez-moi de moi, une idée originale de Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault!

Le thriller psychologique nous transportera dans l'univers de la santé mentale où la Dre Justine Mathieu (Pascale Bussières) assure le suivi des patients amenés par Clara St-Amand (Sophie Lorain), Myriam Melançon (Sandra Dumaresq) et Gabriel Beauregard (Bruno Marcil), intervenants de première ligne en urgence de soins. Parmi tous ses patients, la Dre Mathieu est séduite malgré elle par David Ducharme (Vincent Leclerc), un nouveau patient aux prises avec un épisode de bipolarité. Leur relation secrète deviendra de plus en plus compromettante. De leur côté, Clara St-Amand et Gabriel Beauregard prennent soin de cas difficiles sur le terrain tout en étant confrontés à leurs propres problèmes familiaux.



Voyez la bande-annonce ci-dessous :

« Alexis et moi avons déjà exploré les problèmes de santé mentale dans un

projet précédent. Nous avions ici le désir de mettre l’accent sur les tenants et

aboutissants de cette thématique sous un autre jour, en soulignant d’une part sa

pluralité, mais aussi son côté lumineux, voire parfois extraordinaire. Nous croyons sincèrement que les acteurs talentueux qui se sont joints à nous et que nous vous dévoilons aujourd’hui sauront apporter toute la profondeur nécessaire pour raconter ce drame de mœurs » avait confié Sophie Lorain dans un communiqué en décembre dernier.





La série dramatique de six épisodes de 60 minutes sera disponible en intégralité sur Crave SUPER ÉCRAN dès le vendredi 7 mai à 20h et sera diffusé sur la chaîne SUPER ÉCRAN à raison d’un épisode par semaine. La version doublée en anglais sera disponible sur Crave Plus dans tout le pays.

