Star Académie 2021: de nouveaux ajouts à l'équipe déjà impressionnante!

Après qu'on ait appris que Mélissa Bédard, Mathieu Dufour et Pierre-Yves Roy-Desmarais formeront L'Escouade Star Académie, voilà qu'on apprend que trois autres vedettes rejoignent la grande famille de cette édition de Star Académie!

Sabrina Cournoyer, Bryan Audet et Valérie Chevalier se joignent à l'équipe déjà impressionnante de la populaire émission!



En plus des grands variétés du dimanche soir et de La quotidienne, Star Académie proposera chaque semaine plusieurs autres rendez-vous spéciaux à ne pas manquer!



L'avant-variété de Star Académie animé par Sabrina Cournoyer

Dès le 14 février, à 18 h 30, Sabrina Cournoyer retrouvera les auditeurs pour L’avant Variété de Star Académie. Elle mettra la table pour le programme de la soirée à venir et fera un retour sur les moments forts de la semaine des Académiciens. Au menu : des invités, des entrevues, des discussions avec les fans, des prédictions et des exclusivités!



Le balado Emmène-moi partout ! animé par Bryan Audet

La musique sera abordée sous toutes ses formes chaque semaine avec la rencontre d’artistes en lien avec l’environnement de Star Académie. L’animateur et ex-Académicien Bryan Audet est curieux de savoir comment la musique s’est présentée dans leur existence et comment elle a teinté leur vie jusqu’à aujourd’hui. Ces rencontres permettront de tracer un parallèle entre ce que vivent les Académiciens et ce que vivaient, à leur âge et à leurs débuts, les artistes établis qui les entourent à l’Académie. Ça commence le 18 février!

Le tout petit talk-show de Star Académie animé par Valérie Chevalier

Valérie Chevalier recevra les Académiciens en grand... dans leur propre maison! Malgré le titre de l’émission, aux yeux de l’animatrice, rien ne sera « petit » dans ce « tout petit talk-show ». Avec beaucoup d’humour et d’autodérision, elle se la jouera en grand dans son décor modeste, mais clinquant! C'est à voir, trois fois par semaine, du mardi au jeudi, dès le 23 février!



Découvrez maintenant les invités du premier variété de Star Académie 2021 et les deux candidats sauvés par le public!



