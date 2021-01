Star Académie 2021 : découvrez les 30 aspirants académiciens!

L'équipe de Star Académie 2021 nous en a mis plein la vue, ce dimanche, à TVA!



On a pu faire ainsi connaissance avec les 60 candidats prêts à tout pour entrer dans l'Académie. Rappelons que ces aspirants candidats ont été sélectionnés parmi 5 500 personnes lors des auditions. Ils sont âgés entre 16 et 29 ans et viennent des quatre coins du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick.



Dans ce premier épisode, Patrice Michaud, Lara Fabian, Ariane Moffatt, Gregory Charles ont dû déjà faire des choix déchirants. Sur 60 candidats, ils en ont choisi 30 pour passer à la prochaine étape.



Voici les 30 aspirants académiciens :



Allyson Pétrin : 25 ans, Drummondville

Annabel Oreste : 19 ans, Laval

Antoine Poireau : 19 ans, Montréal

Ariane Béliveau : 21 ans, Saint-Alphonse-de-Granby

Benjamin Gendron : 19 ans, Trois-Rivières

Camille Giguère-Laroche : 20 ans, Repentigny

Charles Kamoun : 27 ans, Québec

Dashny Jules : 20 ans, Montréal

Frédéric Dionne : 24 ans, Saint-Joseph-du-Lac

Frédérique Beaulieu : 25 ans, Trois-Rivières

Guillaume Lafond : 25 ans, Richelieu

Jacob Roberge : 22 ans, Lévis

Jany Provost : 25 ans, Saint-Roch-de-Richelieu

Jennifer-Lee Dupuy : 28 ans, Montréal



Joey Michael : 23 ans, Alma

Jordan Labrecque : 28 ans, Montréal

Jullian Tomasz : 26 ans, St-Eustache

Laurie Déchène : 19 ans, Québec

Lunou Zucchini : 25 ans, Saint-Denis-sur-Richelieu

Maeva Grelet : 19 ans, Saint-Jean-sur-Richelieu

Matt Moln : 21 ans, Lévis

Meghan Oak : 23 ans, Coteau-du-Lac

Olivier Bergeron : 28 ans, Montréal

Queenie Clément : 29 ans, Montréal

Rosalie Ayotte : 20 ans, Saint-Tite

Shayan Heidari : 20 ans, Montréal

Sofia Duhaime : 18 ans, Gatineau

Vincent Julien : 22 ans, Alma

William Cloutier : 25 ans, Victoriaville

Zara Sargsyan : 16 ans, Montréal



On retrouvera ces 30 chanteurs dimanche prochain, le 24 janvier, pour une deuxième journée de camp. 20 d'entre eux recevront par la suite leur laissez-passer pour le premier gala de variétés du dimanche 14 février, alors que les 10 autres seront soumis au vote des téléspectateurs sur le web. Sur ceux-ci, 2 seront choisis. Les 22 finalistes offriront une prestation au premier gala de variétés et on connaître alors les 15 Académiciens de la cohorte 2021 de Star Académie.





Vous aimerez aussi :