Star Académie 2021 : découvrez qui sont les 60 aspirants candidats

Ça y est, on connaît le nom des aspirants Académiciens!

En effet, la liste des 60 jeunes artistes qui tenteront d'entrer à Star Académie 2021 a été dévoilée aujourd'hui.

Ces aspirants candidats ont été sélectionnés parmi 5 500 personnes lors des auditions. Ils sont âgés entre 16 et 29 ans et viennent des quatre coins du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick.

Ensemble, ils participeront au Camp de sélection. Ce stage intensif leur permettra de participer à des ateliers, de rencontrer l'animateur de Star Académie 2021 Patrice Michaud et de recevoir les conseils de quelques-uns des professeurs de l'Académie.

Le Camp de sélection déterminera qui pourra se rendre au premier variété de la populaire émission.

Voici les 60 aspirants candidats de Star Académie 2021 :

Rappelons que les candidats de Star Académie 2021 auront la chance d'être entourés de plusieurs artistes accomplis : Lara Fabian sera la directrice de l'Académie, Patrice Michaud, tel que mentionné plus haut, animera les grands variétés du dimanche soir, Mika assurera le rôle de directeur artistique, Ariane Moffatt sera professeure de création musicale, Gregory Charles sera en charge du cours de voix et musique et le cours d'identité artistique sera enseigné tour à tour par Xavier Dolan, Anne Dorval, Marc Séguin, Pepe Muñoz et Yannick Nézet-Séguin!

Le Camp de sélection sera présenté en deux volets, diffusés les dimanches 17 et 24 janvier prochains à 19h et la grande première de Star Académie 2021 sera présentée le 14 février 2021 à TVA.

