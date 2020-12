Star Académie 2021: Hubert Lenoir, Julyan et Jérôme 50 signent la chanson thème!

Une autre journée, une autre annonce de l'équipe de Star Académie 2021!

En ce début de semaine, la production dévoile les auteurs-compositeurs de la chanson officielle de l'émission!

Le thème s'intitule Maintenant et partout et a été écrit et composé par Hubert Lenoir, Jérôme 50 et Julyan.

La chanson sera interprétée par les Académiciens, et on pourra l'entendre pour la toute première fois lors du premier variété de Star Académie 2021.

Sans toutefois dévoiler d'extrait musical, l'équipe nous promet que cette chanson thème est un « hymne lumineux, franchement moderne, et dont le texte évoque l’impact de la musique dans nos vies. À quel point elle nous anime, nous unit, nous fait du bien et nous garde vivants. [...] Un chant rassembleur et contagieux, créé par des auteurs et musiciens issus de la nouvelle garde artistique québécoise et qui représentent le genre d’artistes que nous retrouverons dans cette nouvelle éditiion de Star Académie. »

On a vraiment hâte d'entendre ça!

Il y a quelques mois, juste avant le début des auditions de Star Académie 2021, plusieurs interprètes ont réenregistré le thème de l'édition 2003, Et c'est pas fini.

On peut y entendre huit artistes de la nouvelle vague musicale : Émile Bilodeau, Roxane Bruneau, Luis Clavis (Misteur Valaire), Jérôme 50, Alicia Moffet, Eli Rose, Mike Clay (Clay and Friends) et Sarahmée.

Ce n'était finalement pas LA chanson thème de l'émission! Gageons que plusieurs autres surprises nous attendent avec cette nouvelle mouture de l'émission!

Pssttt..! On apprenait vendredi dernier que Xavier Dolan complétait le corps professoral de Star Académie 2021. Découvrez tous les détails dès maintenant!

