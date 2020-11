Star Académie 2021: Lara Fabian pose devant la nouvelle Académie!

Une photo de Lara Fabian devant la nouvelle Académie de Star Académie 2021 a été dévoilée aujourd'hui sur les réseaux sociaux!

Il s'agit d'un premier véritable aperçu de cette immense demeure qui accueillera les candidats et le corps professoral du populaire concours de talent.

Comme vous l'avez peut-être vu passer sur enVedette, la célèbre chanteuse sera la directrice de l'Académie.

Lara Fabian a donc fièrement pris la pose devant les grandes portes grises au grillage métallique que passeront les futures vedettes de Star Académie 2021.

Voici la superbe photo en question :

« ENFIN! 🎉🎉🎉



Le jeudi 12 novembre, @larafabianofficial présentera un tout premier coup d'oeil à la nouvelle Académie! Un lieu grandiose, inspirant, chaleureux...



Manque pas ça!

#NationStarAc »

On a hâte d'en voir davantage! Remarquez aussi le mot-clic, #NationStarAc, qui risque d'être le hashtag officiel de Star Académie 2021!

De son côté, le producteur Jean-Philippe Dion a lui aussi dévoilé quelques images prises à la volée lors d'une des premières visites de l'Académie. Vous pouvez revoir les photos dès maintenant!

Lorsqu'on s'est entretenu avec ce dernier, il y a quelques semaines, on lui a demandé pourquoi le Québec aimait tant Star Académie.

Voici ce que nous a répondu Jean-Philippe Dion :

« Je pense que ça rassemble tout ce qu'on aime. C'est de voir des talents, la musique, la chanson... Avec le succès de La Voix, on le confirme, la chanson et la musique sont dans nos veines et ça fait partie de notre ADN en tant que Québécois. La petite particularité de Star Académie, ce qui a de spécial, c'est à quel point on s'attache à ces artistes qui entrent à l'Académie. On les voit évoluer au quotidien, on les voit vivre une montagne russe d'émotions. C'est ça qui est beau! On a l'impression, en tant que téléspectateurs, de vivre ces émotions-là avec eux.

Au Québec, on aime voir des gens accomplir de grandes choses. Notre fierté envers Céline Dion, envers de grandes compagnies québécoises qui ont eu du succès... On est fiers des gens qui accomplissent de grandes choses. Donc de voir le candidat que tu aimes chanter avec Céline Dion, ou avec Mika, ou avec Lara Fabian, ou avec Lady Gaga, c'est sûr qu'on a l'impression de prendre part à ce rêve-là. »

La grande première de Star Académie 2021 sera présentée le 14 février 2021 à TVA.

