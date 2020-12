Star Académie 2021: trois autres vedettes se joignent à l'équipe

Trois autres vedettes se joignent à la production de Star Académie 2021!

Après qu'on ait appris que Xavier Dolan complétait le corps professoral de l'Académie et qu'Hubert Lenoir avait coécrit la chanson thème de l'émission, voilà qu'on apprend que trois personnalités formeront l'Escouade Star Académie!

Mélissa Bédard, Mathieu Dufour et Pierre-Yves Roy-Desmarais prendront la route cet hiver afin d'aller à la rencontre du public et des familles des candidats.

Voici le rôle précis que jouera ce trio au sein de Star Académie 2021 :

« Trois complices, fans incontestés de l’émission, sillonneront le Québec tout l’hiver pour transmettre la frénésie qui règne partout en province. Les téléspectateurs retrouveront Mélissa Bédard, Pierre-Yves Roy-Desmarais et Mathieu Dufour dans ce rôle tous les dimanches soirs alors qu’ils viendront partager avec eux leurs rencontres avec le public, les fans ou encore les familles des Académiciens. Le trio devra aussi relever quelques défis imposés par l’animateur Patrice Michaud. »

L'Escouade Star Académie/Story Instagram de Jean-Philippe Dion

Ça fait beaucoup de stars aux deux mètres carrés!

Les candidats de Star Académie 2021 auront la chance d'être entourés de plusieurs autres artistes accomplis : Lara Fabian sera la directrice de l'Académie, Patrice Michaud, tel que mentionné plus haut, animera les grands variétés du dimanche soir, Mika assurera le rôle de directeur artistique, Ariane Moffatt sera professeure de création musicale, Gregory Charles sera en charge du cours de voix et musique et le cours d'identité artistique sera enseigné tour à tour par Xavier Dolan, Anne Dorval, Marc Séguin, Pepe Muñoz et Yannick Nézet-Séguin!

Quant à la chanson thème, elle s'intitule Maintenant et partout et a été écrite et composée par Hubert Lenoir, Jérôme 50 et Julyan.

La pièce sera interprétée par les Académiciens, et on pourra l'entendre pour la toute première fois lors du premier variété de Star Académie 2021.

