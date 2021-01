Star Académie 2021: voyez la bande-annonce du Camp de sélection!

La nouvelle mouture de Star Académie commence ce dimanche!

Afin de nous donner un avant-goût de ce qui nous attend lors de la première étape, qui se nomme Le camp de sélection, une bande-annonce a été dévoilée aujourd'hui!

Cet aperçu nous permet de voir quelques-uns des candidats entourés des professeurs de l'Académie. On sent également déjà la frénésie de Star Académie 2021!

Voici la bande-annonce officielle du Camp de sélection :

« Prêt(e)s?! Parce que ça commence maintenant.

Le camp de sélection de Star Académie TVA prend d'assaut les ondes de TVA ce dimanche, 17 janvier, à 19h.

Tu auras ton mot à dire. On compte sur toi!

#NationStarAc »

Au cours du Camp de sélection, on pourra apprendre à connaître les 60 jeunes artistes qui tenteront d'entrer à Star Académie 2021. Ces aspirants candidats ont été sélectionnés parmi 5 500 personnes lors des auditions. Ils sont âgés entre 16 et 29 ans et viennent des quatre coins du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick.

Ce stage intensif leur permettra de participer à des ateliers, de rencontrer l'animateur de Star Académie 2021 Patrice Michaud et de recevoir les conseils de quelques-uns des professeurs de l'Académie.

Le Camp de sélection sera présenté en deux volets, diffusés les dimanches 17 et 24 janvier prochains à 19h et la grande première de Star Académie 2021 sera présentée le 14 février 2021 à TVA.

D'ici là, revoyez les photos de 60 aspirants candidats!

