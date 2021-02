Star Académie: Ce dimanche, trois premiers candidats en danger!

Olivier Faubert, Maëva Grelet et Shayan Heidari seront en danger ce dimanche... qui quittera l'Académie, d'après vous?



Quelques jours seulement après avoir fait leur entrée à l’Académie, les 15 jeunes artistes sont déjà au travail afin de présenter, ce dimanche un deuxième variété enlevant! Résultat d‘une première semaine mouvementée à Waterloo, les Académiciens ont décidé de faire un clin d’œil au nouveau bébé de l’Académie, celui de William Cloutier, avec un medley de chansons que tous les parents ont, un jour, chanté à leurs enfants.





Les 15 Académiciens auront également la chance de partager la scène avec l’une des plus grandes idoles de la francophonie, le nouveau papa Roch Voisine, qui revisitera ses plus grandes chansons en version « stadium ». Et une artiste unique, prête à conquérir le monde, Charlotte Cardin, viendra chanter ses succès et deux nouvelles chansons pour la première fois à la télévision! Le studio s’illuminera aussi de mille feux au son du disco dans un numéro ultra moderne qui rappellera qu’encore aujourd’hui le disco est bien présent!





Chaque semaine, Grégory Charles et les Académiciens revisiteront avec émotion les immortelles de la chanson québécoise à travers Les chansons de la nation, des chansons inscrites dans le cœur et la mémoire de tout un peuple. Ce dimanche, ils livreront donc un vibrant hommage à feu Raymond Lévesque, en entonnant en chœur Quand les hommes vivront d’amour.



Nouveau cette semaine: le post mortem de Lara Fabian sera diffusé en direct sur la page Facebook de Star Académie: dimanche soir à compter de 23 h 45, le public aura un accès privilégié à l’Académie alors que la directrice reviendra sur les performances de la soirée, soulignera les bons coups de chacun ainsi que les points à améliorer.

Maintenant et partout, la nouvelle chanson-thème de Star Académie, est enfin disponible sur toutes les plateformes d’écoute en continu et de téléchargement!



