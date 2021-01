Star Académie: Découvrez les invités du premier variété et les deux candidats sauvés par le public!

On y est presque... Le 14 février prochain, journée officielle de l'amour et de la St-Valentin, ce sera la grande première de Star Académie. C'est avec bonheur qu'on découvre aujourd'hui l'identité des six premiers invités qui participeront au tout premier variété, lançant en grande pompe les festivités de la téléréalité musicale fort populaire.

Ce sont Laurence Nerbonne, Louis-Jean Cormier, Patrick Norman, Corneille, les Soeurs Boulay et le rappeur Fouki qui monteront sur les planches du grand spectacle télévisuel, accompagnés des 22 candidats retenus jusqu'à présent.



Groupe TVA



La #NationStarAc s’est prononcée: près de 250 000 votes ont été enregistrés en 4 jours seulement, permettant ainsi aux fans de compléter la cohorte des 22 candidats qui accéderont au premier grand variété, du tant attendu retour de Star Académie.

Le public a tranché et c’est Allyson Pétrin et Vincent Julien qui rejoindront les 20 autres artistes sur la scène du MELS et espéreront faire leur entrée à l’Académie le soir même. Fébrile, l’animateur Patrice Michaud leur en a fait l’annonce plus tôt aujourd’hui sur Instagram.



Groupe TVA



À l’aube du grand retour de Star Académie, un album-événement a été annoncé cette semaine réunissant tous les finalistes des 5 saisons de Star Académie (2003-2012): Nos retrouvailles. L’album Nos retrouvailles renferme 10 nouvelles relectures de chansons qui ont marqué le passage de chacun des finalistes sur le plateau de Star Académie au fil des ans. Ainsi, le public pourra redécouvrir, les pièces mémorables qui ont jalonnées le parcours d’artistes qui ont brillé de mille feux et dont le talent a éclos à Star Académie.



Vous aimerez aussi :