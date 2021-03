Star Académie : Guillaume et Maëva restent dans l'aventure!

On a eu droit à un spectacle coloré et rempli d'émotions, dimanche soir, lors du grand variété de Star Académie!



Les jeunes chanteurs ont entre autres partagé la scène avec Mario Pelchat, Roxane Bruneau et Virginia to Vegas!



Les trois candidats en danger ont offert d'excellentes prestations pour garder leur place à l'Académie. Le public a choisi Guillaume Lafond, qui a interprété une touchante version du succès The Scientist de Coldplay. Le chanteur s'est totalement approprié la chanson!

Le corps professoral a choisi de protéger Maëva Grelet, qui a repris la chanson Without You de Mariah Carey. Quelle voix puissante!





C'est finalement Zara Sargsyan qui a quitté l'aventure. Elle nous manquera beaucoup. On vous invite à le suivre sur Instagram pour ne rien manquer de ses futurs projets!



Les Académiciens feront encore une fois de belles rencontres cette semaine lors des quotidiennes.

Mika arrive à Waterloo après une quarantaine obligatoire pour créer l’une des deux cartes blanches qu’il montera avec les candidats cette saison. Yannick Nézet-Séguin, le directeur musical du Metropolitan Opera de New York et Maestro de l’Orchestre Métropolitain de Montréal, viendra donner le cours d'Identité artistique. Finalement, l'experte numéro un de la forme physique au Québec, Josée Lavigueur, ainsi que s’ancien professeur d’interprétation Patrick Huard seront de passage à l'Académie!





Roy Turner



Vous aimerez aussi :