Star Académie : Guillaume et William gardent leur place à l'Académie!

Les Académiciens ont encore une fois offert des prestations incroyables, dimanche soir, lors du grand variété de Star Académie!



Les jeunes chanteurs ont entre autres partagé la scène avec Ariane Moffatt, Véronic DiCaire, Ludovick Bourgeois et Sarahmée!



Les trois candidats en danger ont tout donné pour garder leur place à l'Académie. Le public a choisi Guillaume Lafond, qui a offert une version émouvante du succès I Will Always Love You de Dolly Parton, tandis que le corps professoral a choisi de protéger William Cloutier, qui a offert une touchante reprise de You Are The Reason de Calum Scott.







C'est finalement Meghan Oak, de Coteau-du-Lac, qui a quitté l'aventure. On lui souhaite bonne chance dans ses futurs projets!



Il ne faudra surtout pas manquer la quotidienne cette semaine! Un nouveau professeur arrive à Waterloo pour donner le cours d’Identité artistique : Pepe Muñoz, danseur, chorégraphe, illustrateur, styliste et complice de Céline Dion.



Deux anciens Académiciens seront aussi de passage cette semaine, histoire de se rappeler de beaux souvenirs : Mélissa Bédard et Olivier Dion. Le directeur artistique Mika, en quarantaine, surprendra aussi les Académiciens via Skype pour échanger avec eux avant son arrivée prochaine à l’Académie!



