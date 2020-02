Star Académie: Hugo Dumas pense que Maripier Morin ne ferait pas une bonne animatrice!

Le retour de Star Académie à TVA dès 2021 a ravivé la flamme de plusieurs qui adoraient l'émission culte qui a propulsé la carrière de plusieurs chanteurs québécois!

Le retour de l'émission a aussi fait couler beaucoup d'encre, amenant d'une part une pause précipitée de La Voix, et ouvrant de l'autre les paris sur l'identité de celui ou celle qui succèdera à Julie Snyder en prenant les rênes de la téléréalité musicale l'an prochain!



Karine Paradis



Alors que les noms de Jean-Philippe Dion et Maripier Morin flottent déjà dans les airs, le chroniqueur Hugo Dumas entre dans la danse en prenant position: selon lui, Maripier Morin ne ferait pas une bonne animatrice pour Star Académie... ni Jean-Philippe Dion, d'ailleurs!

Pourquoi? Voici ses dires:

«Star Académie, c’est complètement autre chose. C’est une énorme machine, qui exige une excellente maîtrise du direct. Et pour tenir les manettes de Star Académie, ça prend une forte personnalité, une souplesse devant l’imprévu et un amour des variétés.

Julie Snyder et Véronique Cloutier possèdent ces compétences. Jean-Philippe Dion, un peu moins, si je me fie aux deux galas Artis qu’il a copilotés à TVA. Se «revirer sur un 10 sous» n’est pas sa plus grande force.

Maripier Morin, maintenant. Ferait-elle une bonne animatrice de Star Académie ? Je ne pense pas. Maripier Morin excelle quand elle n’a pas de chronomètre à respecter ou de consignes à expliquer. Son naturel ressort mieux dans un contexte éclaté, comme son défunt talk-show sur la chaîne Z, que dans un grand plateau à la Studio G.

Star Académie, c’est un paquebot géant avec un tas de commandes à suivre. Quand le carcan devient trop serré, comme à Face au mur, Maripier Morin étouffe et perd tout son pétillant. Le format rigide de Star Académie ne lui conviendrait pas, je pense!», dévoile-t-il dans son article sur La Presse.



Karine Paradis



De notre côté, on persiste et signe: on verrait bien Maripier Morin à l'animation de Star Académie! Elle fiterait parfaitement avec l'énergie fofolle que Julie Snyder dégageait à l'époque! Elle est pétillante à souhait, drôle, franche, et elle a une répartie à tout casser. Elle donnerait vraiment un bon show!

Et vous, qui verriez-vous à l'animation de Star Académie?



