Star Académie: Jean-Philippe Dion dévoile les premières photos de la maison!

Tout porte à croire que l'équipe de Star Académie a trouvé son académie!

En mai dernier, la production était à la recherche de LA maison idéale qui pourrait accueillir les participants et les professeurs de l'émission.

Aujourd'hui, Jean-Philippe Dion a dévoilé ce qui semble être la nouvelle demeure de Star Académie 2021!

Avec le mot-clic #StarAcadémie2021, le producteur excécutif du concours télévisé a partagé une photo de la potentielle salle de musique de l'académie ainsi qu'une autre... du grenier « rempli de chauves-souris »!

Voici les publications en question, qui nous permettent d'avoir un aperçu de la nouvelle maison de Star Académie :

Story Instagram de Jean-Philippe Dion

Story Instagram de Jean-Philippe Dion

Ouhhhh!

On ignore encore dans quelle région du Québec se trouve l'académie.

De plus, le nom de l'animateur ou de l'animatrice de l'émission est toujours gardé secret. La semaine dernière, une rumeur voulant que Véronic DiCaire succède à Julie Snyder a commencé à circuler. Toutefois, rien n'a été confirmé!

Une chose est certaine : on a vraiment hâte de revoir Star Académie à la télé! Des galas du dimanche aux quotidiennes en passant par les portions de télé-réalité, on est plus qu'emballés de découvrir ce que la production et les candidats nous réservent!

