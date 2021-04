Star Académie : Lara Fabian fond en larmes lors des répétitions du variété!

Il y aura beaucoup d'émotions, ce dimanche, lors du grand variété de Star Académie!



On a eu droit à un moment de télévision particulièrement touchant hier, alors que Lara Fabian répétait avec les candidats en danger.



La directrice de l'Académie a fondu en larmes pendant l'interprétation de Shayan Heidari. Le jeune chanteur a également craqué en chantant le succès Somewhere Only We Know de Keane.



Voyez les images émouvantes partagées par le producteur Jean-Philippe Dion ci-dessous :







Après avoir repris son souffle, Lara Fabian a dit à Shayan : « Tu sais que ce monde est plus beau grâce à des gens comme toi. »



On est d'accord avec elle! Impossible de ne pas avoir des frissons devant autant de talent et de vulnérabilité!

Les Académiciens partageront entre autres la scène avec Francine Raymond, Isabelle Boulay et Jonathan Roy ce dimanche. Découvrez maintenant la liste complète des invités.

Serez-vous à l'écoute du variété de Star Académie ce dimanche?



Rappelons que 4 candidats sont en danger cette semaine : Lunou Zucchini, Maëva Grelet, Shayan Heidari et William Cloutier. Parmi eux, 2 devront quitter l'aventure!





