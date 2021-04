Star Académie : Lunou et William passent en demi-finales!

À une semaine de la première demi-finale de Star Académie, les Académiciens ous ont encore une fois offert un variété grandiose avec des numéros incroyables!



Les candidats et les candidates ont partagé la scène avec Isabelle Boulay, Francine Raymond et Jonathan Roy!

Eric Myre - TVA



Les quatre candidats en danger ont tout donné pour rester à l'Académie en offrant d'extraordinaires prestations. Selon Ariane Moffatt, ils aurait tous mérité de rester dans l'aventure!



Le public a choisi William Cloutier, de Victoriaville, qui a offert une touchante reprise de Comment je te dirais de Renee Wilkin. Le corps professoral a protégé Lunou Zucchini de Saint-Denis-sur-Richelieu, qui nous a touché droit au coeur avec la puissante ballade Million Years Ago de Adele.



Ce sont finalement deux chanteurs Maëva Grelet de Saint-Jean-sur-Richelieu et Shayan Heidari de Montréal qui ont quitté l'aventure. Ils nous manquent déjà!

Une semaine occupée pour les Académiciens

En plus d’assister à leur deuxième cours d’Identité artistique avec le professeur Yannick Nézet-Séguin, les candidats et les candidates prendront la direction de la Maison symphonique de Montréal en prévision du grand numéro qu’ils présenteront dimanche prochain avec Lara Fabian et l’Orchestre Métropolitain. Ils recevront aussi la visite de Mélissa Bédard pour parler de diversité corporelle.

Tous les Académiciens seront en évaluation et trois d’entre eux seront mis en danger. Au terme du variété de dimanche prochain, un seul reprendra la route de l’Académie et ce sera au public de déterminer de qui il s’agira!



Vous aimerez aussi :