Star Académie : Shayan et Maëva protégés par le public et le jury!

Le deuxième variété de Star Académie nous a fait vivre plusieurs émotions dimanche soir!



Les Académiciens ont partagé la scène avec Charlotte Cardin et Roch Voisine, en plus de nous ofrrir un excellent numéro disco en compagnie de Judi Richard, Patsy Gallant et Kim Richardson.

Les trois premiers candidats en danger de la saison nous ont touché droit au coeur avec d'émouvantes prestations. Le choix des téléspectateurs s’est arrêté sur le Montréalais Shayan Heidari, qui a offert une puissante reprise de Make It Rain d’Ed Sheeran. Le corps professoral a quant à lui protégé Maëva Grelet, de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a livré une impressionnante version de Rise Up de la chanteuse Andra Day!





Roy Turner - TVA



C'est finalement Olivier Faubert, de Montréal, qui a quitté l'aventure. On a malgré tout aimé son interprétation de Tenir debout de Fred Pellerin! On lui souhaite bonne chance pour la suite!



Ne manquez surtout pas la quotidienne cette semaine, pour suivre au jour le jour l’évolution des Académiciens! Dimanche prochain, ils auront l'occasion de chanter entre autres avec Claude Dubois, 2Frères et Johnny Orlando!



D'ici là, découvrez les adorables photos du bébé de William Cloutier! Le chanteur et son amoureuse Sara sont devenus parents pour la deuxième fois, plus tôt cette semaine!



Vous aimerez aussi :