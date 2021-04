Shayan Heidari de Star Académie publie un touchant message suite à son élimination!

Shayan Heidari a adressé un message à ses fans, suite à son élimination à Star Académie dimanche dernier!



Rappelons que le jeune chanteur a offert une excellente reprise du succès Someone Only We Know de Keane.



Dans une touchante publication sur les réseaux sociaux, Shayan Heidari revient sur son expérience à l'Académie. Il en a également profité pour remercier le corps professoral pour leur confiance.



« À tous les êtres humains merveilleux. Merci énormément, pour tout votre amour et votre support. Pour littéralement tout. Je vois beaucoup de gens qui me disent avoir été déçus... s’il vous plaît ne le soyez pas. Star Académie était juste une portion de tout ce qui s’en vient. J’ai passé une EXCELLENTE aventure à Star Académie et j’ai tellement appris beaucoup. Je vais toujours être reconnaissant de l’expérience merveilleuse grâce au corps professoral et à l’équipe au complet de Star Ac! Bien évidemment ce n’est juste qu’un début à tout. Je travaille sur des choses et j’ai très hâte de vous montrer tout ça!! Moi qui quitte Stat Ac c’est juste l’univers qui me dit que tu as appris tout ce que tu avais besoin d’apprendre et maintenant c’est à toi de continuer à faire les pas. N’oubliez pas que tout arrive pour une raison!! Merci du fond du cœur pour tout vos messages et votre amour et merci de suivre ce que je fais et ce que je vais faire!! Merci beaucoup!! N’oubliez pas que vous des être capable de tout!! Croyez en vous et faite ce qui vous rend heureux dans la vie. 💛💛 »



Il est très inspirant!



On vous invite à suivre Shayan Heidari sur Instagram pour ne rien manquer de ses futurs projets!



Les quatre candidats en danger ont tout donné pour rester à l'Académie en offrant d'extraordinaires prestations lors du grand variété dimanche soir. Découvrez maintenant les choix du public et du corps professoral!

Eric Myre - TVA



Vous aimerez aussi :