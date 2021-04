Star Académie : voici les artistes invités du dimanche 4 avril!

Les Académiciens nous réservent plusieurs surprises, ce dimanche, lors du grand variété de Star Académie!

Deux des plus grandes voix du Québec partageront la scène avec les jeunes chanteurs : Ginette Reno et Bruno Pelletier. Avec les Académiciens, ils rendront hommage en musique au plus célèbre des paroliers québécois, Luc Plamondon.



L’Académie profitera de la présence de Ginette Reno pour introniser parmi les chansons de la nation son succès Je ne suis qu’une chanson, composé par Diane Juster!



On rendra hommage à la musique country avec deux de ses ambassadeurs les plus aimés des Québécois : Paul Daraîche et Guylaine Tanguay. Avec les candidats, ils revisiteront plusieurs classiques.



L'interprète masculin de l’année à l’ADISQ, Émile Bilodeau, sera également de passage sur la grande scène de Star Académie pour interpréter trois chansons, incuant une toute nouvelle composition.



Après avoir offert un numéro spectaculaire avec les Académiciens dimanche dernier, le directeur artistique Mika récidivera avec une autre prestation éblouissante sur le thème de la liberté. Sur des chansons de Lady Gaga, David Bowie et de plusieurs autres, il célébrera avec les Académiciens la musique qui libère, qui fait du bien et qui permet d’assumer pleinement qui nous sommes!



Serez-vous à l'écoute du variété de Star Académie ce dimanche?



Rappelons que les trois candidats en danger cette semaine sont Annabel Oreste, Jacob Roberge et Shayan Heidari. Il y aura beaucoup d'émotions dans l'air!





Roy Turner - TVA



Vous aimerez aussi :