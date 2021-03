Star Académie : voici les artistes invités du dimanche 21 mars!

La gang de Star Académie nous réserve plusieurs belles surprises, ce dimanche, lors du grand variété!



Les Académiciens lanceront officiellement leurs toutes premières compositions originales en interprétant en primeur les chansons qui se retrouvent sur le EP Les sessions de Waterloo, produites avec la complicité de leur professeure de Création musicale Ariane Moffatt et des réalisateurs Luis Clavis (des groupes Qualité Motel et Valaire) et Étienne Dupuis-Cloutier (alias D R M S).

On soulignera également les 40 ans de carrière de l’une des plus grandes voix du Québec, Mario Pelchat, avec un numéro incroyable réunissant plusieurs chansons marquantes de son répertoire.



L'autrice-compositrice-inteprrète Roxane Bruneau, qui est une grande fan de Star Académie, offrira également ses plus grands succès!

Finalement, l'artiste canadien Virginia to Vegas, qui cumule des millions d’écoutes sur les plateformes musicales, partagera également la scène avec les Académiciens!



Serez-vous à l'écoute du variété de Star Académie ce dimanche?



Rappelons que les trois candidats en danger cette semaine sont Maëva Grelet, Guillaume Lafond et Zara Sargsyan. On a hâte de voir leurs prestations!





Roy Turner - TVA



C'est Matt Moln qui a quitté Star Académie dimanche dernier. Très reconnaissant, le jeune chanteur a remercié avec émotion tous ceux qui l'ont supporté tout au long de cette belle expérience. Découvrez son message ici!



Vous aimerez aussi :