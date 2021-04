Star Académie : voici les artistes invités du dimanche 11 avril!

Les Académiciens nous offriront un autre variété grandiose, ce dimanche, à Star Académie!

Après une quinzaine d’années loin des projecteurs, Francine Raymond vivra de grandes retrouvailles avec le public québécois et sera intronisée au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens avec son fidèle complice Christian Péloquin, avec qui elle a signé ses plus grands succès.

Un long numéro musical, avec la participation d'Ariane Moffatt et de Patrice Michaud, nous fera revivre les chansons inoubliables de cette artiste incontournable!





Le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens



Isabelle Boulay lancera un défi d’interprétation à quatre candidats à partir de certaines pièces musicales qui ont marqué son parcours. Un numéro touchant qui risque de surprendre les téléspectateurs!



Les Académiciens partageront également la scène avec Jonathan Roy, qui cumule près de 30 millions d’écoute sur les plateformes numériques et plus de 52 millions de vues sur YouTube.



Les Académiciens se joindront également à Gregory Charles pour offrir une relecture des plus grands succès d’un génie de la musique : Elton John.



Serez-vous à l'écoute du variété de Star Académie ce dimanche?



Rappelons que 4 candidats sont en danger cette semaine : Lunou Zucchini, Maëva Grelet, Shayan Heidari et William Cloutier. Parmi eux, 2 devront quitter l'aventure!





Roy Turner - TVA

Vous aimerez aussi :