Star Académie : voici les artistes invités du dimanche 28 mars!

Les Académiciens nous en mettront plein la vue, ce dimanche, lors du grand variété de Star Académie!



La star internationale Mika présentera sa première carte blanche à titre de directeur artistique. Une prestation 100 % à son image, au son de ses plus grands succès, mis en scène dans six tableaux uniques créés spécialement pour l’occasion. Ce numéro spectaculaire et unique risque de faire beaucoup jaser!



15 ans après avoir interpréter son premier succès Voyager vers toi sur la scène de Star Académie, Marc Dupré est de retour! L'artiste interprétera plusieurs de ses hits avec les Académiciens en plus de présenter en primeur le premier extrait de son prochain album!



L'auteur-compositeur-interprète Louis-Jean Cormier livrera deux compositions très personnelles, dont une émouvante nouveauté dévoilée cette semaine, L’ironie du sort, qu’il chantera pour la première fois à la télévision en compagnie des Académiciens.



Serez-vous à l'écoute du variété de Star Académie ce dimanche?



Rappelons que les trois candidats en danger cette semaine sont Dashny Jules, Queenie Clément et Rosalie Ayotte. On a hâte de voir leurs prestations!

TVA - Roy Turner



Vous aimerez aussi :