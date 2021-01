Stéphane Bellavance animera une nouvelle émission de variétés!

Stéphane Bellavance sera à la barre d'une toute nouvelle émission de variétés : Comment tu t'appelles?

Le concept est simple mais n'a jamais été exploité au petit écran québécois : on se penchera sur le prénom des invités!

En compagnie des humoristes Eve Côté et Kevin Raphaël, l'animateur recevra des personnalités bien connues du public qui ont le même prénom.

Chaque émission sera consacrée à deux prénoms principaux et Stephane Bellavance abordera leur facette culturelle, historique, inusitée et amusante! On nous promet beaucoup de divertissement, des segments spéciaux, des musiciens live et plus encore!

Radio-Canada

Voici ce qui nous attend chaque semaine à Comment tu t'appelles? :

Des reportages et des vox-pop nous permettront de réaliser ce que le prénom représente dans la population ou de rencontrer des gens inspirants qui le portent. On pourra découvrir des villes, des rues, des villages qui l’honorent et les musiciens mettront à profit leur grande connaissance du répertoire de la chanson populaire pour interpréter un ou plusieurs succès qui le célèbrent, et qui sait, parfois avec la complicité d’un artiste portant le même prénom. Tout est permis pour faire rayonner les multiples facettes des prénoms du jour avec originalité et authenticité.

Cette émission de variétés, un rendez-vous hebdomadaire d'une heure, sera présentée pendant la saison printemps-été 2021 d'ICI Télé.

Pssttt..! Parlant de télé québécoise, la fille de Caroline Néron vient de décrocher un nouveau rôle! Découvrez toute l'histoire dès maintenant!

Vous aimerez aussi: