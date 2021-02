Les premières images de la série documentaire « true crime » Sur ta rue sont enfin dévoilées!

Tel que mentionné précédemment sur enVedette, cette émission québécoise mettra en lumière la détective privée Annie Richard. Chaque semaine à Canal D, elle enquêtera sur les crimes et faits divers survenus près de la résidence d'une personnalité connue.

Ensemble, Annie Richard et la vedette invitée prendront la route pour découvrir tout ce que cet endroit a connu en termes de crimes, d’accidents, de légendes, d’activités paranormales et de gestes héroïques. Afin de les aider dans cette enquête, des reporters et historiens seront présents tout au long de la saison afin de parler de ces pans oubliés de l’histoire du Québec.

Voici la bande-annonce officielle de Sur ta rue :

Et voici les 12 stars québécoises qui ont accepté de participer à Sur ta rue et les secteurs qui seront visités :

Debbie Lynch-White – Montréal-Nord

– Montréal-Nord Frédéric Pierre – Sainte-Anne-des-Lacs

– Sainte-Anne-des-Lacs Korine Côté – Montréal (Ville-Émard)

– Montréal (Ville-Émard) Marie-Lyne Joncas – Chambly

– Chambly Marie-Soleil Dion – Québec

– Québec Mehdi Bousaidan – Montréal (Hochelaga-Maisonneuve)

– Montréal (Hochelaga-Maisonneuve) Mélissa Bédard – Québec

– Québec Patrick Groulx – Sainte-Agathe-des-Monts

– Sainte-Agathe-des-Monts Pierre Hébert – Sherbrooke

– Sherbrooke Pierre-Yves Lord – Sainte-Foy

– Sainte-Foy Tammy Verge – Québec

En plus de replonger ces vedettes dans leurs souvenirs, la détective Annie Richard profitera de son passage dans chaque quartier pour enquêter sur une histoire non résolue qui hante toujours les gens du coin.

Sur ta rue, à voir dès le vendredi 5 mars à 19 h 30 à Canal D!

