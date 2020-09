Sur ta rue: un nouveau documentaire d'enquête avec nos vedettes préférées!

Vous êtes-vous déjà demandé si un drame s'était déjà déroulé dans votre cour arrière? Si votre maison avait déjà été le théâtre d'un événement paranormal? Si un grave accident avait déjà eu lieu dans votre premier appartement au Cégep ?

Une foule de célébrités auront les réponses à ces questions dans la nouvelle série documentaire d'enquête Sur ta rue!

Cette émission sera diffusée à Canal D et menée par la détective privée Annie Richard. À chaque épisode, elle entraînera une vedette dans le passé, souvent troublant, d’un coin où elle a résidé.

Canal D / Sur ta rue / Bell Média

Ensemble, Annie Richard et son invité prendront la route pour découvrir tout ce que cet endroit a connu en termes de crimes, d’accidents, de légendes, d’activités paranormales et de gestes héroïques. Afin de les aider dans cette enquête, des reporters et historiens seront présents tout au long de la saison afin de parler de ces pans oubliés de l’histoire du Québec.

Voici la liste des stars québécoises qui ont accepté de participer à Sur ta rue et les secteurs qui seront visités :

Debbie Lynch-White – Montréal-Nord

– Montréal-Nord Frédéric Pierre – Sainte-Anne-des-Lacs

– Sainte-Anne-des-Lacs Korine Côté – Montréal (Ville-Émard)

– Montréal (Ville-Émard) Marie-Lyne Joncas – Chambly

– Chambly Marie-Soleil Dion – Québec

– Québec Mehdi Bousaidan – Montréal (Hochelaga-Maisonneuve)

– Montréal (Hochelaga-Maisonneuve) Mélissa Bédard – Québec

– Québec Patrick Groulx – Sainte-Agathe-des-Monts

– Sainte-Agathe-des-Monts Pierre Hébert – Sherbrooke

– Sherbrooke Pierre-Yves Lord – Sainte-Foy

– Sainte-Foy Tammy Verge – Québec

En plus de replonger ces vedettes dans leurs souvenirs, la détective Annie Richard profitera de son passage dans chaque quartier pour enquêter sur une histoire non résolue qui hante toujours les gens du coin.

La série documentaire sera divisée en 12 épisodes de 30 minutes et présentée à Canal D au printemps 2021.

