Tara et Pascal de La Famille Groulx brillent sur le plateau de La Semaine des 4 Julie!

La Famille Groulx était de passage sur le plateau de La Semaine des 4 Julie, mardi soir!



Les amoureux Tara et Pascal ont accordé une sympathique entrevue à Julie Snyder. Ils se sont entre autres confiés sur les impacts de la pandémie de COVID-19 dans leur famille au quotidien et sur les règles à suivre à la maison (avec 11 enfants, ce n'est pas toujours facile)! Revoyez leur passage à l'émission ici!



Les tourtereaux ont posé ensemble dans les coulisses du tournage :



Quel beau couple, n'est-ce pas?

On ne connaît toujours pas le prénom du onzième bébé de Tara et Pascal! Le couple révélera celui-ci dans l'épisode de ce jeudi à Canal Vie.



Julie Snyder en a profité pour prendre l'adorable petite fille dans ses bras :



Dans la quatrième saison de La famille Groulx, on suivra l'arrivée du onzième bébé de Tara et Pascal et on pourra en savoir plus sur la mésaventure de la petite Amaya, qui a frôlé la noyade plus tôt cette année. C'est à ne pas manquer!



Vous aimerez aussi :