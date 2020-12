Thomas Beaudoin sombre et sexy pour DTK Men

Attention, contenu chaud...





C'est avec le plus grand bonheur - et beaucoup d'excitation, on l'avoue - qu'on apprend que le beau Thomas Beaudoin est en vedette ce mois-ci dans le magazine DTK Men!

Thomas, qu'on peut voir dans la nouvelle comédie policière Top dogs: Homicides sur Noovo, a partagé la nouvelle de son entrevue avec le magazine via sa page Instagram. Le comédien a pris la pose devant la lentille de son amie, la talentueuse photographe Geneviève Charbonneau, qui a bien évidemment su mettre en valeur le charme indéniable de l'acteur (qui porte aujourd'hui la barbe plus fournie et les cheveux plus longs)!

Le résultat est plus que parrrrrfait!





Avouez qu'il est sombre et sexy là-dessus...





Si vous cherchez un film de Noël à regarder pour vous mettre dans l'ambiance des Fêtes, on vous suggère Love on the Slopes où Thomas tient l'affiche aux côtés de l'actrice Katrina Bowden! De quoi vous mettre des étoiles plein les yeux pendant cette pandémie qui ne finit plus de finir...





