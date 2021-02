Tout le monde en parle: L'émission de ce soir dédiée à Dany Turcotte!

Guy A. Lepage rendra un dernier hommage à son BFF, ce soir, lors de l'émission de Tout le monde en parle!

Eh oui, à quelques heures de l'émission dominicale, le populaire animateur de Tout le monde en parle a décidé d'adresser un message à son complice des 17 dernières années et de lui dédier le rendez-vous de ce soir, 21 février!

«Salut Dany, on est en enchaînement et toute l'équipe du Studio 42 [de Radio-Canada], on s'ennuie déjà de toi. Alors, on veut te dire salut. Tu nous manques, mon espèce d'attachant! On te dédie donc l'émission ce soir. Salut, mon ami!», dévoile-t-il au fameux studio 42 de Radio-Canada, accompagné de son équipe sur le plateau de l'émission.





Guy A. Lepage a été aussi étonné que nous d'apprendre que Dany Turcotte quittait Tout le monde en parle, jeudi dernier. En entrevue, le célèbre animateur du talk-show s'est confié à ce sujet et il a expliqué qu'il n'avait appris le départ de Dany Turcotte que quelques heures avant son annonce sur les réseaux sociaux. Évidemment, il a été profondément secoué par cette nouvelle...



Instagram Guy A. Lepage



Aujourd'hui, Dany Turcotte a profité du beau temps pour aller faire du ski de fond au Parc national du Mont-Orford, dans les Cantons-de-l'Est. Au passage, l'ex-fou du roi a envoyé ses souhaits à toute l'équipe de Tout le monde en parle!

«Je souhaite une excellente émission ce soir à toute l’équipe de TLMEP ! 🌞»



