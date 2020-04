Tout le monde en parle: Ricardo et Isabelle Boulay parmi les invités

Ricardo et Isabelle Boulay feront partie des invités de Tout le monde en parle ce dimanche 12 avril 2020!

Le premier discutera avec Guy A. Lepage et Dany Turcotte en direct de chez lui, sur Skype.

La chanteuse, quant à elle, sera en studio afin d'offrir une prestation musicale. Si on se fie à celle d'Ariane Moffatt dimanche dernier, on risque de vivre un moment très touchant!

Outre Ricardo et Isabelle Boulay, cette édition de Tout le monde en parle mettra aussi en lumière le Dr David Lussier de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, Rafael Jacob et Élisabeth Vallet pour parler des États-Unis, les dragons Isabèle Chevalier et Georges Karam pour Ma Zone Québec, Bouchra Ouatik et Jeff Yates de l’émission Les Décrypteurs et l'humoriste Stéphane Rousseau.

Karine Paradis

Rappelons que le talk-show du dimanche soir à Radio-Canada est désormais diffusé en direct afin d'être collé sur l'actualité pendant la crise de la COVID-19.

De plus, la saison actuelle de Tout le monde en parle est prolongée, toujours en raison de la pandémie, jusqu'au 24 mai prochain.

L'émission est présentée le dimanche dès 20h à ICI Télé et en version audio à ICI Première.

D'ici la prochaine édition, revoyez l'émouvante performance d'Ariane Moffatt la semaine dernière :

