Tout le monde en parle: Voici les invités du dimanche 28 février!

On connaît maintenant les invités de Tout le monde en parle, ce dimanche!

Pour l'édition du 28 février 2021, Guy A. Lepage recevra son ex-complice et fou du roi Dany Turcotte, Michel Rivard et plusieurs autres personnalités issues de différents milieux afin de parler d'actualité!





Voici la liste des invités de Tout le monde en parle ce dimanche à ICI Télé:

Dany Turcotte en entrevue à la suite de son départ de l'émission Tout le monde en parle, la semaine dernière

en entrevue à la suite de son départ de l'émission Tout le monde en parle, la semaine dernière Michel Rivard pour l’adaptation télé de son spectacle L’origine de mes espèces, la genèse

pour l’adaptation télé de son spectacle L’origine de mes espèces, la genèse Laurence Nerbonne pour son nouvel album OMG

pour son nouvel album Benoit Charette , ministre responsable de la Lutte contre le racisme

, ministre responsable de la Lutte contre le racisme L’animateur Jean-Charles Lajoie et la journaliste Chantal Machabée commentent le congédiement de Claude Julien et l’arrivée de Dominique Ducharme

et la journaliste commentent le congédiement de Claude Julien et l’arrivée de Dominique Ducharme Le journaliste Alec Castonguay pour son essai Le printemps le plus long – Au cœur des batailles politiques contre la COVID -19.

Serez-vous à l'écoute?





Rappelons que Tout le monde en parle est diffusé en direct pendant la pandémie de COVID-19 afin d'avoir un contenu le plus près de l'actualité possible. À voir ce dimanche dès 20h, à ICI Télé!





