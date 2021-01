Tout le monde en parle: voici les invités du dimanche 31 janvier

On connaît maintenant les invités de Tout le monde en parle, ce dimanche!

Pour l'édition du 31 janvier 2021, Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront notre nouvelle animatrice préférée de L'Amour est dans le pré, un homme qui carbure au hockey depuis plusieurs années déjà et plusieurs autres personnalités issues de différents milieux afin de parler d'actualité!





Voici la liste des invités de Tout le monde en parle ce dimanche à ICI Télé:

Le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin

Pablo Rodriguez , lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes

Robert Lepage et Yves Jacques pour la diffusion en direct d’une version inédite de La Face cachée de la Lune

, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l’Hôpital général juif à Montréal L’ancien grand chef huron-wendat de Wendake, Konrad Sioui, nommé président du conseil d’administration de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

Rappelons que Tout le monde en parle est diffusé en direct pendant la pandémie de COVID-19 afin d'avoir un contenu le plus près de l'actualité possible. À voir ce dimanche dès 20h à ICI Télé!





