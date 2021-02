Tout le monde en parle: Voici les invités du dimanche 7 février!

On connaît maintenant les invités de Tout le monde en parle, ce dimanche!

Pour l'édition du 7 février 2021, Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront les couples de notre nouvelle émission préférée Entre deux draps, une sommité dans le développement de vaccins et plusieurs autres personnalités issues de différents milieux afin de parler d'actualité!





Voici la liste des invités de Tout le monde en parle ce dimanche à ICI Télé:

Pier-Luc Funk, Virginie Ranger-Beauregard, François Papineau et Bénédicte Décary pour la comédie Entre deux draps

et pour la comédie Entre deux draps Gary Kobinger , directeur du Centre de recherche en infectiologie de l’Université Laval et sommité dans le développement de vaccins

, directeur du Centre de recherche en infectiologie de l’Université Laval et sommité dans le développement de vaccins Pierre-Philippe Côté , alias Pilou , pour ses projets de musique et d’entrepreneuriat en région

, alias , pour ses projets de musique et d’entrepreneuriat en région Isabelle Racicot et l’historien Frantz Voltaire pour le documentaire Pour mes fils, mon silence est impossible

et l’historien pour le documentaire Pour mes fils, mon silence est impossible Au moment où l’oppression est à son comble en Russie, la correspondante de Radio-Canada au pays, Tamara Alteresco.

Rappelons que Tout le monde en parle est diffusé en direct pendant la pandémie de COVID-19 afin d'avoir un contenu le plus près de l'actualité possible. À voir ce dimanche dès 20h, à ICI Télé!





