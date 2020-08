Toute la vie: La deuxième saison ne sera pas diffusée en septembre!

Après L'Heure bleue, voilà qu'on apprend qu'une nouvelle série ne sera pas de retour en septembre prochain, comme prévu!

Eh oui, à cause des délais et retards dûs en raison de la pandémie, les tournages de Toute la vie n'ont pas pu reprendre aux dates escomptées cet été... Résultat? Les nouveaux épisodes de la série ne seront pas prêts pour le début de la rentrée, comme prévu.

«Radio-Canada tient quand même à préciser que des changements sont encore possibles selon l'évolution des choses», apprend-on via le site de Showbizz.net.



Le début des tournages de la deuxième saison de Toute la vie ont repris le 27 juillet dernier. Dans ces nouveaux épisodes de la dramatique écrite par Danielle Trottier, l’équipe de l’école Marie-Labrecque accompagne de nouvelles jeunes filles enceintes ou jeunes mamans pour les aider dans le but de mener à terme leur grossesse tout en poursuivant leurs études.



De nouveaux personnages s'ajoutent à la deuxième saison

Radio-Canada



De nouveaux membres s’ajoutent à la distribution comprenant Hélène Bourgeois Leclerc, Roy Dupuis, Nathalie Mallette, Lyndz Dantiste, Sylvie De Morais Nogueira, Charlotte Aubin et Cassandra Émanuel.

Marie-Chantal Perron incarnera une travailleuse sociale, Micheline Lanctôt et Jean-Nicolas Verreault seront respectivement la mère et le frère de Christophe (Roy Dupuis). Les comédiennes Zeneb Blanchet, Romane Lefebvre, Élizabeth Tremblay Gagnon, Mylia Corbeil Gauvreau, Jemmy Echaquan Dubé et Lyna Khellef personnifieront des filles de 12 à 17 ans aux prises avec des problèmes qui sont le lot de bien des adolescents d’aujourd’hui: confrontation avec l’autorité, faible estime de soi, conflits familiaux, anxiété, abandon, etc. Le thème de la diversité sous toutes ses formes (culturelle, identitaire, etc.) sera de nouveau au coeur de cette prenante dramatique. Les membres des familles seront entre autres incarnés par Brigitte Lafleur, Pierre-François Legendre, Frédérike Ambroise-Laplante, Lise Martin, Sharon Ibgui et Ariel Ifergan.



Karine Paradis



Rappelons que la première saison de Toute la vie est en nomination dans les catégories Meilleure série dramatique annuelle, Meilleure réalisation – Série dramatique annuelle, Meilleurs textes, Meilleur premier rôle féminin (Cassandra Latreille et Hélène Bourgeois Leclerc), Meilleur premier rôle masculin (Roy Dupuis) et Meilleur rôle de soutien masculin (Emmanuel Bilodeau), au prochain gala des prix Gémeaux.



