Triste nouvelle pour les fans de Lâcher prise

Mauvaise nouvelle pour les centaines de milliers de mordus de Lâcher prise : la série se terminera officiellement à la fin de la quatrième saison!

La nouvelle a été annoncée aujourd'hui par Radio-Canada.

L'autrice Isabelle Langlois a choisi de « boucler la boucle » avec cette ultime saison, qui sera présentée à compter du 6 janvier 2020.

Dans une vidéo publiée sur la page Facebook de l'émission, les actrices Sophie Cadieux et Sylvie Léonard ont tenu à remercier le public pour tout l'amour reçu au cours des saisons.

Voici un résumé des propos des deux vedettes de la série :

« Isabelle Langlois, notre auteure, a décidé que c’était la dernière année de Lâcher prise qu’on vient de tourner. [...] En son nom à elle et au nom de toute l’équipe, merci de nous avoir suivis! [...] C’est le coeur un peu gros que Valérie et Madeleine vous souhaitent au revoir et vous disent encore merci... Mais en même temps, il y a une quatrième saison et ça va être vraiment drôle! »

On vous invite à jeter un oeil à la vidéo en question :

Rappelons que Lâcher prise a reçu le prix de la meilleure comédie aux Gémeaux trois années consécutives.

