Trois nouveaux personnages font leur arrivée dans Toute la vie

Trois petits nouveaux se montreront la binette cette semaine dans Toute la vie!



Eh oui, dès mardi prochain, Céline Bonnier fera sa grande entrée dans la dramatique, à notre grand bonheur. La talentueuse comédienne (qui a changé de look récemment!) se glissera dans la peau d'une infirmière qui s'appelle Anne Beaupré et qui sera en charge du dossier d'une future maman (Daphné Bélanger).

«Anne est l’infirmière qui s’occupe du dossier de Daphné. On voit tout de suite qu’elle et Christophe se connaissent. Ils ont une vieille histoire commune qui comporte des événements très importants pour tous les deux», raconte l’auteure Danielle Trottier au magazine 7 Jours.

Le passé commun entre Anne et Christophe permettra donc à Céline Bonnier de devenir un personnage récurrent dans la série.



Marguerite Bouchard (Charlotte a du fun) et Mattis Savard-Verhoeven feront aussi leur arrivée dans Toute la vie mardi prochain. Ils incarneront deux enfants de la DPJ qui sont en couple... un couple marqué par la violence du jeune homme envers son amoureuse.

«Pour la première fois, nous verrons Daphné et Gabriel. Ce sont deux enfants de la DPJ dont l’histoire est très complexe. Gabriel est violent avec Daphné mais, pour elle, il n’est pas que ça. Il l’aime et il la protège. Daphné est très ambivalente sur son envie ou non d’aller à Marie-Labrecque. Le médecin et l’infirmière qui la suivent font pression pour qu’elle sorte de ce milieu, mais ce n’est pas facile de se sortir de la spirale de la violence. Leur histoire va nous pousser sur le bout de notre chaise!»



Voici d'ailleurs ce qui vous attend lors de l'épisode de mardi:

«Éric (Pierre-François Legendre) confie à Christophe (Roy Dupuis) un secret à propos d’Éloize (Élizabeth Tremblay-Gagnon). Tina (Hélène Bourgeois-Leclerc) reçoit quelques informations relatives à sa mère biologique. Christophe doit se rendre en région pour aller chercher Daphné (Marguerite Bouchard), une adolescente victime d’un chum violent qui pourra finir son secondaire en paix à l’école Marie-Labrecque. L’infirmière qui s’occupe d’elle, Anne Beaupré (Céline Bonnier) lui fait part du contexte. Tina encourage Riliana (Zeneb Blanchet) qui est convoquée par la DPJ à propos de la garde de sa fille!»



