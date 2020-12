TROP: la troisième et ultime saison avec Évelyne Brochu et Virginie Fortin diffusée en janvier!

L’ultime saison de la comédie dramatique de Marie-Andrée Labbé arrive enfin sur nos petits écrans en janvier prochain! C’est sous le thème du renouveau et de l’affirmation de soi que nous retrouvons Isabelle (Evelyne Brochu) et Anaïs (Virginie Fortin) au cours des 13 épisodes de cette troisième saison de Trop.

Se lancer et tester ses limites

©Éric Myre



Au retour du voyage en Islande, Isabelle (Evelyne Brochu) quitte La Station et se lance en affaires. Elle inaugure enfin son nouveau projet: Le Saman, un resto-bar-spectacle pour les artistes émergents. Isabelle et Marc-Antoine (Éric Bruneau) forment à nouveau en couple, mais les deux sont vite aspirés par le travail. Trouveront-ils le moyen de garder la flamme vivante? Une grossesse surprise vient jeter un doute sur la nouvelle vie qu’Isabelle a choisie. Marc-Antoine tente tant bien que mal de soutenir Isabelle et de prendre sa place.



©Éric Myre



Maintenant qu’elle accepte mieux sa condition, Anaïs (Virginie Fortin) veut expérimenter, et tester ses limites. Sa vie doit être extraordinaire coûte que coûte. Toujours aussi complices, Romain (Pierre-Yves Cardinal) et elle poussent leur relation à un autre niveau et expérimentent le couple ouvert. Et comme promis, Anaïs fera don de ses ovules à Rachel (Macha Limonchik) qui veut devenir mère à tout prix.



©Éric Myre

©Éric Myre

©Éric Myre



De leur côté, Manuela (Alice Pascual) et Samir (Mehdi Bousaidan), récemment séparés, tentent de retomber sur leurs pattes. Manuela profite de ses semaines de célibat pour découvrir son côté plus wild…



©Éric Myre

©Éric Myre



Au chapitre des nouveaux personnages, Isabelle fait la rencontre de Jessie (Sarah Laurendeau), un ange tombé du ciel, qui lui prête main forte au Saman, et de Joseph B. (Alain Chanoine), le séduisant conférencier qui la titille au moment où elle développe un certain goût du risque. On fait aussi la connaissance de Raphaël (Vincent Fafard), l’ex d’Anaïs qui squatte le divan chez elle et son coloc Olivier (Jean-François Provençal), d’Esteban (Iannicko N’Doua), l’amoureux zen de Rachel, et de la charmante Mariette (Louise Forestier), une dame en perte d’autonomie qui pousse Anaïs à réaliser ses rêves les plus fous. Et Carole (Louise Portal) et Clément (Germain Houde), les parents d’Isabelle et d’Anaïs, ne sont jamais très loin pour ne pas dire trop proches.

L'ultime saison de Trop sera disponible sur Ici Télé dès le 4 janvier prochain!



