Trudy et Math d'OD Afrique du Sud passent leur premier Noël ensemble et bien entourés

Si les couples d'Occupation Double Afrique du Sud éclatent à la vitesse grand V depuis leur retour au Québec, il semble que les grands gagnants de la dernière édition soient plus forts que jamais!

C'est à Drummondville que Trudy et Math ont célébré leur tout premier Noël ensemble. La belle chanteuse a d'ailleurs partagé de magnifiques photos du couple via son compte Instagram, entourée de l'incontournable sapin de Noël et d'une multitude de cadeaux.

«Le 1er Noël des bouées 🍩 & 🍩

Il n’y a pas d’emoji de bouée, donc les beignes vont faire la job. Swipe pour voir qui on a trouvé à Drummond! ♥️», dévoile Trudy.



Les amoureux ont même eu le bonheur de recevoir Claudie et Mathieu dans la famille et de fêter avec le couple finaliste!



Instagram Trudy

Nul doute, Trudy et Math filent le parfait amour depuis leur retour au pays et on croise les doigts pour qu'ils restent très longtemps en couple, puisqu'ils sont adooooorables ensemble!



