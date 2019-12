Trudy se confie sur son expérience à OD Afrique du Sud

L'aventure d'Occupation Double Afrique du Sud est officiellement terminée!



Trudy se confie son expérience dans une nouvelle publication sur les réseaux sociaux. La grande gagnante parle de la réalité de l'émission, plutôt méconnue du grand public.



Voici la réflexion de la chanteuse : «Hier soir, un chapitre s’est terminé. Malgré que l'expérience OD semble saturée en drame, la réalité est tout autre. Nous, les candidats, avions énormément de temps d’attente entre les activités ; il s’agit d’une expérience humaine hors du commun. C’est une situation qui favorise le travail sur soi. J’avais hâte de voir comment j’allais réagir dans le contexte OD : « Suis-je réellement l’être humain que je crois être dans un contexte de jeu, loin de tous mes repères? ». Et bien la réponse est oui et c’est ce qui me rend le plus fière! C’est l’fun le prix, mais c’est la cerise sur le sundae. Ce que je trouve vraiment cool, c’est de l’avoir remporté en restant moi même, fidèle à mes valeurs. D’être restée authentique à la personne que je suis et d’être aimée quand même, ça, ça a une valeur inestimable! Merci encore une fois pour votre vague d’amour et votre soutien.»





Depuis leur retour au Québec, Trudy et Math sont en amour fou. Les tourtereaux s'affichent sur Instagram sur plusieurs adorables photos. On leur souhaite un magnifique temps des Fêtes!





Rappelons que Jay Du Temple sera à la barre d’une quatrième saison d’Occupation Double l’automne prochain sur V. Selon vous, quelle sera la prochaine destination de l'émission?





Karine Paradis



