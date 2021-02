Un candidat de l'Amour est dans le pré à Flirt à l'aveugle

Dans ce nouvel épisode de Flirt à l’aveugle, nous allons à la rencontre d’Amélie, 28 ans, éducatrice spécialisée. C’est une fille simple, qui trouve du plaisir dans tout. Elle apprécie la nature, le sport et elle s’épanouie dans son rôle de maman; d’ailleurs, sa fille est la chose la plus importante à ses yeux. Dans le cadre de l’émission, elle souhaite vraiment rencontrer quelqu’un de sérieux, car elle ne veut pas perdre son temps avec des relations superficielles.

Amélie fera donc la connaissance de trois garçons, sans toutefois les voir. Elle devra apprendre à les connaître par l’entremise de conversations, lors de diverses activités qui lui seront proposées.

Débutons par le premier prétendant, Nicholas, 25 ans, coiffeur. Tout en coupant les cheveux d’un client, il lui parle de sa plus récente rupture qui l’a complètement brisé. La première impression laisse Amélie perplexe, car Nicholas ne souhaite pas vraiment être en couple pour le moment. Il est plutôt à la recherche d’une relation qui lui apportera des moments agréables à court terme. Après la coupe de cheveux, Nicholas se fait tatouer et revient sur la première discussion qu’ils ont eue lors de leur premier rendez-vous. Il tient à spécifier qu’il est tout de même prêt à rencontrer quelqu’un. Pour terminer, Nicholas amène Amélie avec lui dans une boutique ésotérique pour choisir de l’encens. Il en profite pour lui présenter son ex, Chloé, qui elle, raconte quel genre d’amoureux est Nicholas quand il est en couple.

Le deuxième gars, Simon, 20 ans, est intervenant en déficience intellectuelle. Il amène Amélie déjeuner et lui offre gentiment un mimosa. Amélie est tout de suite charmée par son côté attentionné et son désir de bâtir une relation solide. Comme deuxième rendez-vous, Amélie rencontre le meilleur ami de Simon, Gab Gauvin. Surprise! Amélie le connaît bien, car elle le côtoie régulièrement. Encore une fois, Amélie n’a que du positif à dire sur sa rencontre. Le visage de Simon vous semble familier ? En fait, il a été l’un des candidats de Kathleen à l’émission l’Amour est dans le pré et il avait aussi tenté sa chance à OD Afrique du Sud. Pour terminer leurs trois dates, Amélie et Simon vont boxer, une activité que le jeune homme de 20 ans aime pratiquer pour se défouler. Définitivement, Simon est un gars romantique qui veut que sa blonde se sente spéciale en tout temps. Nous assistons à un dernier beau moment entre les deux candidats.

Le troisième garçon, Samuel-Kevin, 25 ans, est charpentier-menuisier et préposé aux bénéficiaires. Il transporte Amélie au paintball, une activité qui plaît un peu moins à notre candidate. Malgré tout, elle est séduite par son côté sportif et sa polyvalence. Lors de la deuxième date, Amélie rencontre Antoine, l’ami de Samuel-Kevin, qui n’a que de bons mots à son égard. Samuel-Kevin termine en beauté en proposant à Amélie de prendre le thé. Durant la conversation, les deux candidats découvrent qu’ils partagent le même désir d’avoir une maison en campagne, avec un grand terrain et un poulailler. Cette dernière discussion a fait gagner beaucoup de points à Samuel-Kevin, puisqu’Amélie réalise qu’ils ont les mêmes ambitions dans la vie.

Finalement, les trois prétendants rejoignent Amélie à l’hôtel pour le grand dévoilement. Après quelques minutes de réflexion, Amélie choisit Simon, son coup de cœur depuis le début. Ensemble, ils ont la chance de prendre un dernier verre et, d’un commun accord, ils décident d’aller de l’avant pour un dernier rendez-vous.

