Un départ en force pour Big Brother Célébrités à Noovo!

L'équipe de Big Brother Célébrités a de quoi être fière!



On savait déjà que la téléréalité présentée sur Noovo animée par Marie-Mai deviendrait un incontournable de la télé cet hiver et son départ en force le prouve!



Les premières émissions du dimanche de Big Brother Célébrités se classent numéro 1 de la journée alors que la quotidienne se positionne aussi en tête dans sa case horaire, dans le groupe cible que la chaîne et l’émission cherchent principalement à rejoindre, soit les 25-54 ans. À ces excellents résultats à la télé s’ajoutent des visionnements par centaines de milliers sur Noovo.ca depuis le début de la populaire téléréalité!



Dans un communiqué émis par Bell Média, la directrice principale Variété, style de vie et documentaire de Bell Média Mélanie Bherer a déclaré être très fière de son équipe :

« Nous sommes particulièrement fiers de la réponse du public face à Big Brother Célébrités! Après les premières semaines de données confirmées, on ne peut que se réjouir d’un tel succès. Toutes nos félicitations aux équipes derrière le contenu, mais aussi à nos célébrités confinées qui nous offrent le meilleur des divertissements. Sachant que les annonceurs cherchent à rejoindre la cible enviable des 25-54 ans, nous sommes très heureux d’atteindre et de surpasser nos objectifs. »



Nos félicitations à toute l'équipe!

Ce soir, à 18 h 30 sur Noovo et Noovo.ca, découvrez qui Emmanuel, le patron de la semaine, placera en danger face à Rita Baga. Rappelons que Lysandre risque fort bien d’utiliser son veto gagné plus tôt cette semaine afin de se protéger d’une possible sortie de l’aventure. Qui quittera la maison au terme de cette quatrième semaine?







Cette semaine, Varda Étienne s'est confiée après le départ de Marie-Chantal Toupin. Découvrez maintenant ce qu'elle avait à dire.



Pour découvrir encore plus de potins sur vos célébrités préférées, on vous invite à écouter le troisième épisode du balado de Big Brother Célébrités sur le site de Noovo ou sur l’application iHeartRadio! Maxime Landry y fait de touchantes confidences et révèle que son coming out, fait pendant une entrevue à l’émission Y’a du monde à messe, était totalement imprévu.

